Свідки розповіли подробиці стрілянини на шосе у Києві

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Нападники, які вистрілили в чоловіка на Харківському шосе в Києві, чекали на того в його ж машині, а опісля схопили речі та розбіглися в різні боки.
Про це розповіли свідки події у ефірі одного з українських телеканалів.
Так, за словами очевидців, чоловік, який був за кермом авто, відійшов на кілька десятків метрів до магазину.
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Коли він повернувся та відчинив дверцята, як стверджують вони, машина вже була відкритою.
Крім того, там перебували двоє чоловіків, які і були нападниками.
"Між ними відбувся короткий діалог: він запитав, хто вони, натомість нападники відкрили вогонь по чоловікові. Чоловік дістав вогнепальні поранення. Опісля чоловіки схопили його особисті речі та розбіглися в різні боки", – повідомили свідки.
Нагадаємо, ввечері, 2 червня, у Києві в районі Харківського шосе біля "Мега-Сіті" сталася стрілянина.