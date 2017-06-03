Свідки розповіли подробиці стрілянини на шосе у Києві

Нападники, які вистрілили в чоловіка на Харківському шосе в Києві, чекали на того в його ж машині, а опісля схопили речі та розбіглися в різні боки.

Про це розповіли свідки події у ефірі одного з українських телеканалів.

Так, за словами очевидців, чоловік, який був за кермом авто, відійшов на кілька десятків метрів до магазину.

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Коли він повернувся та відчинив дверцята, як стверджують вони, машина вже була відкритою.

Крім того, там перебували двоє чоловіків, які і були нападниками.

"Між ними відбувся короткий діалог: він запитав, хто вони, натомість нападники відкрили вогонь по чоловікові. Чоловік дістав вогнепальні поранення. Опісля чоловіки схопили його особисті речі та розбіглися в різні боки", – повідомили свідки.