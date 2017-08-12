Світоліна блискуче перемогла чемпіонку Wimbledon-2017



Еліна Світоліна знищила Мугурусу / Getty Images

У чвертьфіналі Rogers Cup, який триває у канадському Торонто, українська тенісистка Еліна Світоліна зустрічалася з іспанкою Гарбіньє Мугурусою. За підсумками трьох сетів 22-річна одеситка завдала поразки чинній чемпіонці Wimbledon. Новина оновлюється

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