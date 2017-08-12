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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна блискуче перемогла чемпіонку Wimbledon-2017

19:59, сьогодні 112 Читать новость на русском
Еліна Світоліна знищила Мугурусу
Еліна Світоліна знищила Мугурусу / Getty Images

У чвертьфіналі Rogers Cup, який триває у канадському Торонто, українська тенісистка Еліна Світоліна зустрічалася з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

За підсумками трьох сетів 22-річна одеситка завдала поразки чинній чемпіонці Wimbledon.

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Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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