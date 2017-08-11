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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна тріумфально розгромила екс-першу ракетку світу Вільямс

04:58, сьогодні 673 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна феєрично здолала американку Вінус Вільямс на престижному турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Таким чином Світоліна забезпечила собі місце в 1/4 фіналу престижних змагань, повідомляє "Укрінформ".

У третьому колі турніру перша ракетка України впевнено розгромила суперницю з рахунком 6:2, 6:1 за 1 годину 2 хвилини.

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Далі Світоліній доведеться боротися з переможницею протистояння австралійки Ешлі Барті з четвертим номером "посіву" іспанкою Гарбиньє Мугурусою.

До слова, призовий фонд турніру складає 2,43 мільйона доларів.

Теги: Теніс
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