Світоліна знялася з турніру через травму

Еліна Світоліна знялася з турніру в Куала-Лумпур через травму лівої щиколотки після першого раунду.

Проблеми в українки виникли ще у поєдинку першого раунду. Еліна грала з допоміжними засобами і по ходу зустрічі зверталася за допомогою фізіотерапевта.

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Попри пошкодження Світоліна зуміла перемогти кореянку Чан Су Чон. Але на матч проти японки Ноа Хібіно вирішила не виходити. Повернутися на корт українка планує вже на турнірі в Індіан-Веллс, що стартує 6 березня.