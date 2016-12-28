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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту

01:12, сьогодні 133 Читать новость на русском
Київ готується до свят
Київ готується до свят / Соцмережі

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому центр святкового Києва було зафільмовано за допомогою безпілотника.

На кадрах видно новорічний ярмарок та головну ялинку України, яка стоїть на Михайлівській площі.

Висота красуня складає 26 метрів, а прикрасили її трьома кілометрами гірлянд з 42 тисячами вогнів.

До слова, у період свят на Софіївській та Михайлівській площах відбудеться 14 концертів, на яких виступлять чотири тисячі артистів.

Читайте також: В очікуванні чуда: як виглядают святкові площі у різних куточках світу

Теги: Культура Київ Новорічні свята LifeStyle Україна
Джерело: 24 Канал
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