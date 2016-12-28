Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому центр святкового Києва було зафільмовано за допомогою безпілотника.

На кадрах видно новорічний ярмарок та головну ялинку України, яка стоїть на Михайлівській площі. Висота красуня складає 26 метрів, а прикрасили її трьома кілометрами гірлянд з 42 тисячами вогнів. До слова, у період свят на Софіївській та Михайлівській площах відбудеться 14 концертів, на яких виступлять чотири тисячі артистів. Читайте також: В очікуванні чуда: як виглядают святкові площі у різних куточках світу

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