Святослав Вакарчук їде в зону АТО

Гурт "Океан Ельзи" у червні відвідає зону АТО. 9 червня у Вакарчука і Ко запланований концерт у Сєвєродонецьку, що на Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба гурту.

У Сєвєродонецьку "Океан Ельзи" відіграють безкоштовний концерт, вони виступлять на місцевому стадіоні "Хімік".

Як сказано у повідомленні, музиканти вирішили приїхати у прифронтове місто на запрошення жителів міста.

Нагадаємо, минулого року в травні "Океан Ельзи" розпочав свій світовий тур безкоштовним концертом у прифронтовому Маріуполі. Щоб зайняти перші ряди, охочі вистоювали довжелезні черги з самого ранку.