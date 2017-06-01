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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Святослав Вакарчук їде в зону АТО

11:55, сьогодні 22
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / 24 Канал

Гурт "Океан Ельзи" у червні відвідає зону АТО. 9 червня у Вакарчука і Ко запланований концерт у Сєвєродонецьку, що на Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба гурту.

У Сєвєродонецьку "Океан Ельзи" відіграють безкоштовний концерт, вони виступлять на місцевому стадіоні "Хімік".

Як сказано у повідомленні, музиканти вирішили приїхати у прифронтове місто на запрошення жителів міста.

Нагадаємо, минулого року в травні "Океан Ельзи" розпочав свій світовий тур безкоштовним концертом у прифронтовому Маріуполі. Щоб зайняти перші ряди, охочі вистоювали довжелезні черги з самого ранку.

Теги: Музика Святослав Вакарчук АТО LifeStyle
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