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Таким його пам'ятатимуть. 5 культових хітів Джорджа Майкла

06:17, сьогодні 1036 Читать новость на русском
5 культових хітів Джорджа Майкла
5 культових хітів Джорджа Майкла / hdwallpaper.nu

Відомий британський музикант Джордж Майкл пішов із життя у 54 роки, але його музика залишиться назавжди із вірними шанувальниками.

За час своєї музичної кар'єри Джордж Майкл був удостоєний двох премій Grammy і продав близько ста мільйонів альбомів, а його дуети з Аретой Франклін і Елтоном Джоном тривалий час очолювали кращі музичні чарти Англії і Америки.

Виконавець гучних хітів 90-х – Jesus to a Child і Careless Whisper – пішов із життя несподівано і раптово.

Сайт "24" пропонує згадати кращі хіти виконавця, які так полюбилися майже у всьому світі.

Last Christmas

Faith

Freedom

Jesus to a Child

Careless Whisper

Довідка: Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.

За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, в тому числі три премії Grammy і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.

Теги: Культура LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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