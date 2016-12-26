Таким його пам'ятатимуть. 5 культових хітів Джорджа Майкла

Відомий британський музикант Джордж Майкл пішов із життя у 54 роки, але його музика залишиться назавжди із вірними шанувальниками.

За час своєї музичної кар'єри Джордж Майкл був удостоєний двох премій Grammy і продав близько ста мільйонів альбомів, а його дуети з Аретой Франклін і Елтоном Джоном тривалий час очолювали кращі музичні чарти Англії і Америки.

Виконавець гучних хітів 90-х – Jesus to a Child і Careless Whisper – пішов із життя несподівано і раптово.

Сайт "24" пропонує згадати кращі хіти виконавця, які так полюбилися майже у всьому світі.

Last Christmas

Faith

Freedom

Jesus to a Child

Careless Whisper

Довідка: Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.



За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, в тому числі три премії Grammy і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.