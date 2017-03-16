The New Yorker опублікував досі невідоме оповідання легендарного письменника

У новому випуску журналу The New Yorker опублікують оповідання Френсіса Скотта Фітцджеральда "I.O.U.".

Розповідь вже можна почитати на офіційному сайті журналу. Про цей твір нічого не відомо і воно ніде не публікувався раніше.

Саме оповідання датоване 1920 роком. Це псевдо біографічна розповідь недобросовісного видавця.

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Окрім того, минулого року стало відомо про збірку оповідань "Iʼd Die for You" письменника, яку невдовзі мають опублікувати. Книга була написана у 1930 році.