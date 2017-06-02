Тіла 6 загиблих у пожежі в будинку профспілок в Одесі ексгумують для додаткової експертизи

У рамках розслідування трагедії в Одесі 2 травня 2014 року проведуть ексгумацію тіл 6 загиблих.

Таким чином прокуратура Одеської області задовольнила клопотання київського бюро судмедекспертизи, повідомляє Громадське.

Дата ексгумації ще невідома. Процедура відбудеться в рамках розслідування трагедії 2 травня 2014 року. Слідство встановило, що масові заворушення були організовані заздалегідь.

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Нагадаємо, 3 роки тому в Одесі сталися криваві сутички між проросійськи налаштованими громадянами та патріотами. Вони швидко переросли в масову бійню. У пожежі в будинку профспілок загинули 39 людей.