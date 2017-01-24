Тіна Кароль у компанії російських зірок – в співачки зробили заяву

Новоспечена народна артистка України Тіна Кароль відреагувала на інформацію про те, що вона вирушить в тур російського продюсера Віктора Дробиша.

Прес-служба співачки зробила заяву в коментарі виданню "Обозреватель".

Зокрема, у Кароль наголосили, що співачка не братиме участі у творчому вечорі Віктора Дробиша у Німеччині.

Щоправда у прес-службі додали, що українська співачка справді виступить на німецькій сцені,але тільки зі своїми сольними концертами. Тур заплановано на травень 2017 року. Кароль виступить в Берліні, Франкфурті та Ферте.

Нагадаємо, на офіційному сайті організаторів ювілейного туру російського продюсера Віктора Дробиша з’явилась інформація, що Тіна Кароль також братиме участь у цьому турі та виступить на одній сцені з російськими зірками, серед яких Григорій Лепс, Ірина Аллегрова, Стас Михайлов, Крістіна Орбакайте, Валерія тощо.



Ця інформація викликала резонанс у соцмережах, адже 22 січня співачка отримала звання народної артистки України.