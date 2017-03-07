Названо топ-10 найбільш екологічно чистих столиць світу. Рейтинг очолив Стокгольм.

Про це повідомляє The Telegraph.

Список складений на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я

(Стокгольм)

Друге місце посів Веллінгтон (Нова Зеландія). Трійку лідерів замкнула австралійська Канберра. На четвертому місці опинилася Оттава (Канада), а п'яте місце посіла столиця Шотландії Единбург.

(Веллінгтон)

(Канберра)

До десятки найчистіших столиць світу потрапили також Монтевідео (Уругвай), Таллінн (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Монако і Мадрид (Іспанія).

Водночас найбільш забрудненою зі світових столиць був визнаний Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Також у цей список увійшли Нью-Делі (Індія) і Доха (Катар).

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Додамо, що складаючи рейтинг столиць, експерти орієнтувалися на дані про рівні забруднення повітря у містах.