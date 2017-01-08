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ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї

15:33, сьогодні 295 Читать новость на русском
Сьогодні Боуї виповнилось би 70 років
Сьогодні Боуї виповнилось би 70 років / Getty images

8 січня 2017 року легендарному британському співакові Девіду Боуї виповнилось би 70 років.

За життя він став не лише популярним музикантом, а й спробував себе у ролі продюсера та художника і знявся у понад 30 фільмах та серіалах.

В річницю від дня народження Девіда Боуї пригадати його найкращі музичні творіння.

Space Oddity

Ashes to ashes

Under pressure

Після смерті Фредді Мерк’юрі Боуї виконав композицію разом з Анні Ленокс.

The man who sold the world

Heroes

Life On Mars?

Let's Dance

Dancing In The Street

Starman

Modern Love

Lazarus

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Теги: Великобританія LifeStyle Музика Культура
Джерело: 24 Канал
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