ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї

8 січня 2017 року легендарному британському співакові Девіду Боуї виповнилось би 70 років.

За життя він став не лише популярним музикантом, а й спробував себе у ролі продюсера та художника і знявся у понад 30 фільмах та серіалах.

В річницю від дня народження Девіда Боуї пригадати його найкращі музичні творіння.

Space Oddity

Ashes to ashes

Under pressure

Після смерті Фредді Мерк’юрі Боуї виконав композицію разом з Анні Ленокс.

The man who sold the world

Heroes

Life On Mars?

Let's Dance

Dancing In The Street

Starman

Modern Love

Lazarus

