ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї

8 січня 2017 року легендарному британському співакові Девіду Боуї виповнилось би 70 років.
За життя він став не лише популярним музикантом, а й спробував себе у ролі продюсера та художника і знявся у понад 30 фільмах та серіалах.
В річницю від дня народження Девіда Боуї пригадати його найкращі музичні творіння.
Space Oddity
Ashes to ashes
Under pressure
Після смерті Фредді Мерк’юрі Боуї виконав композицію разом з Анні Ленокс.
The man who sold the world
Heroes
Life On Mars?
Let's Dance
Dancing In The Street
Starman
Modern Love
Lazarus
Дивіться також: Сьогодні йому було б 70: світ побачив новий кліп на пісню Девіда Боуї
Коментарі