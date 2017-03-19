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ТОП-15 найкращих аеропортів світу

14:11, сьогодні 761 Читать новость на русском
Аеропорт Чангі, Сінгапур
Аеропорт Чангі, Сінгапур / Facebook/Singapore Changi Airport

Британська консалтингова компанія Skytrax, що спеціалізується на вивченні якості послуг різних авіакомпаній та аеропортів, визначила 15 найкращих аеропортів світу.

Про це повідомляє Business Insider.

Рейтинг компанія складала на основі опитування 14 мільйонів авіапасажирів зі 105 країн. Дослідження охопило понад 550 аеропортів і оцінило їх за 39 різними критеріями, такими як комфорт у залах очікування, розташування санвузлів, мовні навички співробітників та багато іншого.

Звання найкращого аеропорту світу в списку Skytrax World Airport Awards п'ятий рік поспіль завойовує аеропорт Чангі в Сінгапурі. Цей аеропорт є одним із найбільших транспортних вузлів в Південно-Східній Азії.

1. Аеропорт Чангі, Сінгапур

2. Аеропорт Токіо Ханеда, Японія

3. Аеропорт Інчхон, Південна Корея

4. Аеропорт Мюнхена, Німеччина

5. Міжнародний аеропорт Гонконгу

6. Аеропорт Доха Хамад, Катар

7. Центральний Міжнародний аеропорт Японії в Нагої

8. Аеропорт Цюріх, Швейцарія

9. Лондонський аеропорт Хітроу, Велика Британія

10. Франкфуртський аеропорт, Німеччина

11. Амстердамський аеропорт Схіпхол, Нідерланди

12. Міжнародний аеропорт Кансай, Японія

13. Міжнародний аеропорт Ванкувер, Канада

14. Міжнародний аеропорт Токіо Наріта, Японія

15. Аеропорт Копенгагена, Данія

До слова, європейська лоукост-авіакомпаія Ryanair, окрім семи встановлених авіарейсів, планує у майбутньому додати ще 15 напрямків зі столиці України. Тому ви маєте всі шанси швидко і бюджетно побачити всі ці диво-аеропорти.

Читайте також: Дешеві мандрівки літаками Ryanair: найцікавіше для туристів

Теги: LifeStyle Подорожі Сінгапур Японія Південна Корея Катар Швейцарія Нідерланди Канада Данія
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