Топ-5 найвпливовіших моделей Victoria's Secret

Експерти аналітичної компанії D'Marie провели дослідження життя у соцмережах 14 найвідоміших моделей Victoria's Secret та обрали п'ятірку найбільш впливових.
Про це повідомляє Cosmopolitan.
За словами аналітиків, у дослідженні був використаний спеціальний алгоритм, який складався з 24-ох критеріїв оцінювання.
Лідеркою найвпливовіших моделей стала спокуслива 35-річна топ-модель з Бразилії Адріана Ліма.
Друге місце отримала Алессандра Амбросіо.
Трійку замикає Тейлор Хілл.
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Четверту сходинку займає Жозефін Скрівер.
П'яте місце отримала Лілі Олдрідж.
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