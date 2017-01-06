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Топ-5 найвпливовіших моделей Victoria's Secret

00:43, сьогодні 383 Читать новость на русском
Ангели Victoria's Secret
Ангели Victoria's Secret / Getty Images

Експерти аналітичної компанії D'Marie провели дослідження життя у соцмережах 14 найвідоміших моделей Victoria's Secret та обрали п'ятірку найбільш впливових.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

За словами аналітиків, у дослідженні був використаний спеціальний алгоритм, який складався з 24-ох критеріїв оцінювання.

Лідеркою найвпливовіших моделей стала спокуслива 35-річна топ-модель з Бразилії Адріана Ліма.

?ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU ? THANK YOU ALL ?@jeromeduran ?

A photo posted by Adriana Lima (@adrianalima) on

HAPPY #NationalLipstickDay #MaybellineGirls ????

A photo posted by Adriana Lima (@adrianalima) on

Друге місце отримала Алессандра Амбросіо.

️️ by @raulguterres #foreveronvacation

A photo posted by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Finally ? Vacation ??

A photo posted by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Трійку замикає Тейлор Хілл.

??? @victoriassecret @ed_razek @monica.mitro @10magazine @johndavidpfeiffer

A photo posted by Taylor Hill (@taylor_hill) on

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Четверту сходинку займає Жозефін Скрівер.

?: @jeromeduran

A photo posted by Josephine Skriver (@josephineskriver) on

weekend got me like... ? #vsfashionshow @swarovski @brunomars

A video posted by Josephine Skriver (@josephineskriver) on

П'яте місце отримала Лілі Олдрідж.

SHOW TIME ? #VSFashionShow

A photo posted by Lily Aldridge (@lilyaldridge) on

Countdown begins!!! 10 days til #VSFashionShow Paris ️️️

A photo posted by Lily Aldridge (@lilyaldridge) on

Теги: LifeStyle Секс мода
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