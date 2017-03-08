Топ-6 найбажаніших холостяків України

Щоб був успішний, відомий, впливовий, заможний та цілеспрямований. А головне неодружений. А таких серед тих, хто керує нашою державою, майже не залишилося. Але журналісти 24 Каналу таки знайшли тих, чиє серце ще вільне.

1. Міністр юстиції Павло Петренко

Чиновник у РАГСі частий гість, проте поки що ходить вітати інших молодят. Хоча сам він не проти позбутися холостяцького статусу.

У 37-річного блюстителя букви закону більше півтора мільйона доларів. І орендована квартира. Проте міністр пообіцяв придбати помешкання, коли одружиться.

2. Очільник САП Назар Холодницький

Одному з головних борців з корупцією 31 рік. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури живе у двокімнатній квартирі з котом. Не приховує, що для домашнього затишку не вистачає жіночої руки. Потенційну наречену попереджає, що багато працює. І нарікає, що під постійним прицілом державної охорони будувати особисте життя напрочуд складно.

3. Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

Він – співак, брутальний мачо, чемпіон з боїв без правил і шалено багатий. У нього майже чотири мільйони доларів та мільйон євро. І не так давно він очолив Миколаївську ОДА. Якщо вірити, що шлях до чоловічого серця лежить через шлунок, то підкорювати Савченка варто стравами із м'яса.

4. Народний депутат Андрій Лозовий

Депутат-забіяка – один з наймолодших у парламенті. У 27 років він нажив 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів, колекцію холодної зброї, ікон, вина, годинників та святі мощі. Хоче знайти таку, яка в нього віритиме і буде надійною опорою. Розумну, жіночну і красиву. Але не надто активну, адже перший крок має зробити він.

Я співчуваю своїй майбутній дружині. Зі мною важко, я холерик, я дуже багато працюю,я дуже нервовий,

– розповів про себе Лозовий.

5. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов

Завжди стильний і з гарно підібраною краваткою. Бородатому заступнику міністра економіки 32 роки. Посаду керуючого партнера в міжнародному фонді проміняв на крісло в Уряді зі значно меншою зарплатою.

6. Телеведучий Павло Рольник

Ведучому 24 Каналу 36 років і він неодружений. За освітою інженер-економіст, але вже п'ять років у журналістиці.

Дуже класно те, що мене ніколи не впізнають на вулиці. Я в житті абсолютно відрізняюся від того образу, який створений на екрані,

– поділився Рольник.

Павла можна зустріти у Києві на велосипеді, в тренажерному залі, в кінотеатрі та більярдному клубі. Жіночого ідеалу для красеня не існує. Але дівчина має здивувати телеведучого креативністю та ініціативністю. А ще важлива інтелектуальна насиченість жінки.

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