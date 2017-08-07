Коли на вулиці посеред спекотної погоди раптово починає падати дощ, не впадайте у паніку. Вам на допомогу прийдуть ефективні поради, які допоможуть вам виглядати добре навіть в дощову погоду.

Пропонуємо вам звернути увагу на 10 лайфхаків, які обов’язково знадобляться у повсякденному житті.

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Топ-10 лайфхаків для макіяжу в дощову погоду

1. Завжди очищайте обличчя пінкою або гелем для вмивання, а потім протирайте кубиком льоду перед тим, як наносити макіяж. Так ви зменшите потовиділення шкіри і вироблення шкірного жиру, через що косметика довше буде залишатися на твоєму обличчі.

2. Дівчатам з жирною шкірою рекомендується використовувати засоби з матуючою основою, у той час як дівчатам із сухою або комбінованою краще користуватися тонером.

3. Щоб ваш макіяж краще тримався в дощову погоду, краще наносити замість основи легкий шар пудри або дитячої присипки.

4. Якщо ви любитель пастельних відтінків тіней на очах – то вам пощастило. Легкий шар світло-коричневих, бежевих або ж пастельно-рожевих кремових відтінків ідеально підійдуть для дощової погоди.

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5. Для того, щоб макіяж очей був стійким увесь день в дощову погоду, рекомендувано наносити на верхні вії водостійку туш, а нижні залишити ненафарбованими. Змити водостійку туш найлегше жировмісними засобами.

6. М'які матові помади є найкращими для дівчат та жінок під час дощу, але ви також можете використовувати олівець для губ пастельних відтінків, попередньо нанісши на них бальзам.

7. Не забувайте використовувати зволожуючі креми і флюїди для обличчя в дощову погоду. Так макіяж лягатиме" краще, і ви врятуєте свою шкіру обличчя від сухості і зневоднення.

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8. Якщо ви не можете обійтися без рум'ян, бронзатораів і хайлайтерів, то віддайте краще перевагу кремовим продуктам або засобам у стіках. Вони будуть краще виглядати на шкірі навіть у дощову погоду.

9. Не забувайте використовувати консилер, – про всяк випадок, завжди носіть його в сумочці.

10. Під час дощової погоди не рекомендуємо використовувати олівець для брів. Замість цього виберіть засоби на пудровій основі або використовуйте тіні відповідного відтінку. Не забудьте закріпити волоски спеціальним гелем для брів.

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