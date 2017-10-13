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Топ-модель по-українськи 4 сезон: у сьомому випуску вибула Єлизавета Доронько

21:42, сьогодні 433 Читать новость на русском
Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск онлайн
Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск онлайн

"Топ-модель по-українськи" 4 сезон сьомий випуск вийшов 13 жовтня на Новому каналі. У цьому випуску "Топ-модель по-українські 4" проект залишила Єлизавета Доронько.

У шоу повернули "бої за життя": аналізуючи роботу моделей за минулий тиждень, експерти визначили двох найслабших учасників. У сьомому випуску ними стали Максим Сосновський та Єлизавета Доронько.

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У результаті поєдинку в конкурсі переміг Максим, а покинула проект Єлизавета Доронько.

Топ-модель по-українськи 4 сезон 7 випуск: Єлизавета Доронько

Місто Харків

19 років

Зріст – 181 см

Вага – 66 кг

Параметри: 89-70-91

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Ліза – студентка. Працює офіціанткою. Щоб розплатиться з боргами, влаштувалася працювати у стриптиз-клуб. Грала в КВК і "Лізі сміху". Про моделінг мріяла давно, хоча й не працювала у цій сфері раніше. На кастинг потрапила випадково.

Тепер за звання "Топ-моделі по-українськи" 4 сезон змагатимуться 13 учасників.

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Наставниками в четвертому сезоні "Топ-модель по-українськи" стали – Соня Плакидюк, Костя Боровський і Сергій Нікітюк.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових обличь у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 4 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

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Теги: Новини України LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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