Це буде непростий процес, бо кримінальних справ щонайменше 3, – Садовий

За словами мера Львова Андрія Садового, одне з порушених проти нього кримінальних проваджень стосується Грибовицього сміттєзвалища, друге – індустріального парку, а третє – "щось дрібне".

Про львівське сміття

– Кожного дня місто продукує 500-600 тонн відходів, які треба вивозити. Держава закрила існуючий полігон. Альтернативного немає. І прем’єр детально проінформований про всі нюанси. Замість того, щоб сказати, яким шляхом він буде допомагати місту вирішувати проблему, пропонуючи інші полігони, він говорить – який Садовий поганий.

– Ситуація у Львові дійсно є складна. В нас близько 37% майданчиків міста є переповнені і взагалі стоїть питання функціонування міста – як місто буде жити. Тому що не виключається момент введення надзвичайного стану. Але це вже держава буде робити.

Про кримінальні провадження та підозри від ГПУ

– Я знав, що вони мали це зробити до 21 числа, але минулого четверга внесли зміни до КПК і, до речі, ці зміни роблять можливості прокуратури ще більшими, бо можна справу тепер розслідувати безмежно довго, можна об’єднувати різні справи. Можлива також й інформація, яку озвучив генеральний прокурор, що вони передають справу в іншу область.

– Я готовий. Я буду максимально коректним. Сьогодні познайомився з адвокатами, які будуть представляти мої інтереси. Розумію, що це буде непростий процес, бо кримінальних справ щонайменше 3 є на сьогодні, які будуть навколо мене крутити і вони робитимуть свою справу.

– Все це може бути припинено за секунду, якщо "Самопоміч" поміняє свою позицію у парламенті. Тоді всі проблеми міста Львова зникнуть. І питання сміття зникне, і питання кримінальних проваджень. Такі реалії нашого часу.

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