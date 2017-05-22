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Це просто "розпилювання" грошей, – продюсер Джамали відверто про Євробачення-2017

18:55, сьогодні 969 Читать новость на русском
Ігор Тарнопольський
Ігор Тарнопольський / segodnya

До Євробачення-2017 було багато питань як і до його початку – і питань не менше лишилося після його остаточного завершення.

Продюсер Джамали Ігор Тарнопольський розповів виданню Karabas про найбільші проблеми не лише Євробачення-2017, а й інших систем чи інституцій, які прямо впливають на різноманітні явища суспільного життя зокрема.

Тому що підхід, за яким і організовували Євробачення, властивий українським реаліям на всіх рівнях: тотальна корумпованість та профнепридатність.

"Скільки ми можемо виділити грошей на "Євробачення"?". "Ну, давайте 30 мільйонів євро". Це ж нонсенс. Неможливо виділити гроші на те, що ще не пораховано. Це розмова не про те, як провести конкурс. Це розмова на тему "скільки грошей ми розпиляємо?". Я сходив на кілька нарад оргкомітету і потім припинив це робити. Це було нестерпно слухати і бачити,
– розповів він.

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Як виявилось, навіть ідея з вибором міста, в якому мав відбуватись конкурс, була всього лише відволіканням уваги громадськості від реальних проблем з проведенням заходу.

Стандартна схема, якщо згадати скандальні "обговорення" мовних питань, які відволікали вагу суспільства від не таких гучних, але куди важливіших та суперечливіших в плані політики чи економіки законопроектів.

Теги: LifeStyle Євробачення-2017 Музика Корупція гроші
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