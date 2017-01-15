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Цікаве дослідження. Вчені заявляють про користь татуювання

07:11, сьогодні 13141 Читать новость на русском
Однак варто памэятати і про небезпеку тату
Однак варто памэятати і про небезпеку тату / internationaltattooschool.com

Як з’ясували американські вчені з Університету Алабами, люди, в яких на тілі є татуюваннями, мають міцніший імунітет.

Про це пише gazeta.ua.

Згідно з дослідженням, люди з тату менше схильні до застуд, грипу та інших вірусних захворювань.

"Є окрема категорія фанатів татуювань, представники якої просто не можуть зупинитися і постійно наносять на своє тіло нові малюнки. У них, завдяки тренуванню імунної системи, опірність вірусам вища, ніж у інших", – вражають вчені.

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При цьому вони додають, справа не у символістиці малюнків, а у специфіці процесу татуювання. Постійне проколювання викликає стрес в організмі. Це мобілізує захисні функції імунної системи.

Однак, науковці нагадують, що тату можуть зашкодити організму, адже із фарбою можуть потрапити різноманітні інфекції.

Теги: LifeStyle Здорове життя наука дослідження
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