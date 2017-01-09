Цьогорічний "Золотий Глобус": кому усміхнулась фортуна

У Беверлі-Гіллз відбулась 74 церемонія вручення нагород престижної кінопремії "Золотий глобус".

Голлівудська асоціація іноземної преси роздає омріяні багатьма статуетки – "Золоті глобуси". Вручають їх за роботу над повнометражними фільмами та серіалами.

Беззаперечним тріумфатором церемонії став фільм-мюзикл "Ла-Ла-Ленд". Він переміг у всіх семи номінаціях. Це рекорд за кількістю нагород. Виконавці головних ролей – Раян Гослінг та Емма Стоун стали кращими акторами.

Однак справжнім феноменом є режисер стрічки – 31-річний Демієн Шазел, визнаний найкращим цього року. "Ла-Ла-Ленд" – це всього третій фільм у його режисерській кар'єрі. З другою стрічкою "Одержимість" – у 2015 році Шазел номінувався на Оскар. Тоді картина увійшла до 10 кращих.

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Найкращою драмою визнали фільм "Місячне сяйво" – кіноповість про афроамериканця, який мешкає у Маямі в період розквіту наркоторгівлі. Найкращим драматичним актором став молодший брат Бена Аффлека – Кейсі Аффлек. А найкращою драматичною актрисою визнали француженку Ізабель Юппер.

Журі назвало і кращий мультфільм року. Це – "Зоотрополіс".

Серіал "Корона", який розповідає про життя британської королеви Єлизавети ІІ, кращий серед драматичних. А серед комедійних переміг серіал "Атланта". Це історія про двох братів, які хочуть підкорити світ музичного бізнесу.

Не обійшлось і без політики. Х'ю Лорі, який став кращим актором другого плану у міні-серіалі "Нічний адміністратор", у своїй промові згадав республіканців.

Спеціальну нагороду за пожиттєвий вклад у кінематограф отримала легендарна актриса Меріл Стріп. У промові вона розкритикувала Трампа. Згадавши випадок, коли той пародіював репортера з інвалідністю.

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Неповага провокує неповагу. Жорстокість породжує жорстокість. Коли впливові світу цього використовують свою владу, аби залякувати інших, ми всі опиняємося в програші. Окей. Продовжуйте в тому ж дусі,

– вважає актриса Меріл Стріп.

Дональд Трамп виступу хоч і не бачив, зате з коментарем не забарився. Каже, що критика його не дивує, адже актриса є прихильницею Хілларі Клінтон.