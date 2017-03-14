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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Турецький кіт-меломан зачарував мережу: зворушливе відео

09:44, сьогодні 0
Кіт-меломан
Кіт-меломан / Фото з відкритих джерел

Музикант Сарпер Думан з Туреччини опублікував відео в соціальних мережах, де його пухнастий улюбленець продемонстрував чуттєве захоплення музикою.

На кадрах кіт лежить на синтезаторі, в той час як його господар виконує композицію. Кіт спочатку слухав мелодію, а потім все більше і більше проявляв ласку до свого власника.

Зворушливе відео з Туреччини набрало більше 2,4 млн переглядів в Facebook. В мережі Instagram ролик переглянуло ще близько 40 тисяч користувачів. Судячи із записів музиканта в соцмережах, вдома у нього живе не менше семи кішок різних забарвлень.

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Теги: LifeStyle Інтернет Музика світ тварин Курйози
Джерело: 24 канал
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