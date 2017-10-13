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Twitter заблокував сторінку МакГоуен після зізнань про згвалтування її Вайнштейном

19:45, сьогодні 1291 Читать новость на русском
Роуз МакГоуен
Роуз МакГоуен / www.cheatsheet.com

Голлівудські зірки закликали користувачів та шанувальників до бойкоту Twitter після того, як соцмережа тимчасово заблокувала акаунт актриси серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен. Вчора вона публічно заявила про згвалтування з боку продюсера Гарві Вайнштейна.

Про це пишуть у виданні Daily Beast.

Нагадаємо, що після скандального розслідування у виданні The New York Times про сексуальні злочини продюсера та засновника кінокомпанії Miramаx Гарві Вайнштейна, Роуз МакГоуен перша написала у Twitter про "тишину в Голлівуді". Ще у 2016 році вона натякнула в одному з інтерв’ю про згвалтування впливовим чоловіком, однак ім’я тоді назвати боялась.

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Лише вчора кінозірка вперше написала у Twitter деталі згвалтування. Більше того, зірка повідомила, що про пережите насильство вона розповіла засновнику кінокомпанії Amazon Studios Джеффу Безосу. Однак той проігнорував її скарги.

За деякий час після публікації, Twitter-акаунт Роуз заблокували. Знаменитості одразу ж виступили з протестом проти такого блокування. Сторінка актриси зараз вже активна, однак такі зірки як Кеті Гріффін, Алісса Мілано, Анна Пекуін, модель Кріссі Тайген, актори Джон Кьюсак, Марк Руффало та інші, використовують хештег #WomenBoycottTwitter і закликають не заходити в Twitter в сьогодні, 13 жовтня, щоб не писати пости і не переходити за посиланнями усередині сервісу.

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У самому Twitter пояснили, що акаунт актриси був заблокований через порушення умов сервісу.

"Ми хочемо пояснити, що її аккаунт був тимчасово заблокований через один з її дописів, в якому було вказано особистий телефонний номер, що порушує наші правила ... Коли допис був видалений, акаунт відновили", – йдеться в повідомленні Twitter Safety.

TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY #whywomendontreport

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

Роуз МакГоун весь день 13 жовтня також бере учатсь у флешмобі і не публікує жодні дописи у Twitter.

"Чоловіки: Якщо ви тут завтра будете тут в мережі, я закликаю вас підсилити наші голоси. Попросіть ваших братів бути кращими, йдіть за тими, хто цього не зробить", – поки що останній допис написала на своїй сторінці у Twitter Роуз МакГоуен.

Однак не повідомляється, чий телефонний номер був опублікований.

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Сама ж Роуз МакГоуен не на жарт розізлилась через блокування її сторінки та тиску з боку інших "хейтерів". До своїх тематичних дописів вона тепер прописує власний хештег #ROSEARMY, що означає – "Армія Роуз", де вона закликає жінок об’єднуватись навколо посталої проблеми із сексуальними домаганнями.

#ROSEARMY #RISE

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

Теги: LifeStyle Twitter Кіно Голлівуд Згвалтування Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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