Twitter заблокував сторінку МакГоуен після зізнань про згвалтування її Вайнштейном

Голлівудські зірки закликали користувачів та шанувальників до бойкоту Twitter після того, як соцмережа тимчасово заблокувала акаунт актриси серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен. Вчора вона публічно заявила про згвалтування з боку продюсера Гарві Вайнштейна.

Про це пишуть у виданні Daily Beast.

Нагадаємо, що після скандального розслідування у виданні The New York Times про сексуальні злочини продюсера та засновника кінокомпанії Miramаx Гарві Вайнштейна, Роуз МакГоуен перша написала у Twitter про "тишину в Голлівуді". Ще у 2016 році вона натякнула в одному з інтерв’ю про згвалтування впливовим чоловіком, однак ім’я тоді назвати боялась.

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Ladies of Hollywood, your silence is deafening. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 7 жовтня 2017 р.

Лише вчора кінозірка вперше написала у Twitter деталі згвалтування. Більше того, зірка повідомила, що про пережите насильство вона розповіла засновнику кінокомпанії Amazon Studios Джеффу Безосу. Однак той проігнорував її скарги.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 жовтня 2017 р.

За деякий час після публікації, Twitter-акаунт Роуз заблокували. Знаменитості одразу ж виступили з протестом проти такого блокування. Сторінка актриси зараз вже активна, однак такі зірки як Кеті Гріффін, Алісса Мілано, Анна Пекуін, модель Кріссі Тайген, актори Джон Кьюсак, Марк Руффало та інші, використовують хештег #WomenBoycottTwitter і закликають не заходити в Twitter в сьогодні, 13 жовтня, щоб не писати пости і не переходити за посиланнями усередині сервісу.

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Tomorrow (Friday the 13th) will be the first day in over 10 years that I won’t tweet. Join me. #WomenBoycottTwitter pic.twitter.com/xoEt5Bwj5s — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 13 жовтня 2017 р.

Ladies. Let's do this. #WomenBoycottTwitter. Not because of hate but because I love this platform and know it can be better. — christine teigen (@chrissyteigen) 13 жовтня 2017 р.

I stand with the women. No more tweets for me too.#WomenBoycottTwitter — terrycrews (@terrycrews) 13 жовтня 2017 р.

Taking a mental health break from Twitter. #WomenBoycottTwitter — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 13 жовтня 2017 р.

Racism, misogyny, war on poor, war on press, possibly actual war, some good puns.



Now u don't NEED Friday twitter.#WomenBoycottTwitter — Joss Whedon (@joss) 13 жовтня 2017 р.

Tomorrow I follow the Women. #WomenBoycottTwitter — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 13 жовтня 2017 р.

Y'all know I know I'm addicted to this site. I will be joining the boycott. #WomenBoycottTwitter https://t.co/4YMrxneb0C — Michael Ian Black (@michaelianblack) 13 жовтня 2017 р.

I stand with my sisters. I won't be live tweeting the premiere of Jane the Virgin tomorrow. Instead come on over to @instagram I'll do BTS! pic.twitter.com/MKQkOlvGJl — Gina Rodriguez (@HereIsGina) 13 жовтня 2017 р.

And for now, I’m off Twitter. I’ll be back with more to say soon. And there is so very much to say. #WomenBoycottTwitter — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 13 жовтня 2017 р.

Hey @Twitter let us know which of these rules @rosemcgowan broke. Asking for multiple victims of sexual violence. https://t.co/eiZjQeMAVg — Jessica Chastain (@jes_chastain) 12 жовтня 2017 р.

У самому Twitter пояснили, що акаунт актриси був заблокований через порушення умов сервісу.

"Ми хочемо пояснити, що її аккаунт був тимчасово заблокований через один з її дописів, в якому було вказано особистий телефонний номер, що порушує наші правила ... Коли допис був видалений, акаунт відновили", – йдеться в повідомленні Twitter Safety.

TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY #whywomendontreport Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan) Жов 11, 2017 о 9:19 PDT

Роуз МакГоун весь день 13 жовтня також бере учатсь у флешмобі і не публікує жодні дописи у Twitter.

"Чоловіки: Якщо ви тут завтра будете тут в мережі, я закликаю вас підсилити наші голоси. Попросіть ваших братів бути кращими, йдіть за тими, хто цього не зробить", – поки що останній допис написала на своїй сторінці у Twitter Роуз МакГоуен.

MEN: if you are on here tomorrow, I urge you to AMPLIFY our voices. Call on your brothers to be better, go after ones who won’t. #ROSEARMY — rose mcgowan (@rosemcgowan) 13 жовтня 2017 р.

Однак не повідомляється, чий телефонний номер був опублікований.

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Сама ж Роуз МакГоуен не на жарт розізлилась через блокування її сторінки та тиску з боку інших "хейтерів". До своїх тематичних дописів вона тепер прописує власний хештег #ROSEARMY, що означає – "Армія Роуз", де вона закликає жінок об’єднуватись навколо посталої проблеми із сексуальними домаганнями.