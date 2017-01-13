U2 вирішили відкласти вихід нового альбому через перемогу Дональда Трампа

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США знайшла свій відбиток і на музиці.

Рок-група U2 вирішила відкласти вихід свого нового альбому "Songs Of Experience" через обрання Дональда Трампа майбутнім президентом США. Про це гітарист групи Едж розповів в інтерв’ю виданню Rolling Stone.

За його словами, музиканти вирішили переосмислити те, що відбувається у світі, і як це правильно відобразити на своїй музиці. Адже більшість пісень для нового альбому були записані ще у 2016 році, коли світ ще не був таким.

Тож тепер група зосередиться на турі в підтримку їх попереднього альбому "The Joshua Tree".

Слід зазначити, що U2 стали не першою групою, яка виступила проти Трампа. До цього музикант і діджей Moby покепкував з пропозиції виступити на інавгурації новообраного американського президента.



Та й загалом американські зірки вийдуть на марш жінок проти Трампа на наступний день після його інавгурації.