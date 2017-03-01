У фільмі Disney вперше покажуть одностатеву любовну сцену

У картині "Красуня і Чудовисько", що вже у березні з'явиться на широких екранах, буде гей-сцена.

Це вперше одностатева любовна сцена з’явиться у фільмах студії Disney, пише ВВС.

За сюжетом Лефу – добрий друг Гастона, і в якийсь момент він відчуває потяг до нього.

Режисер картини Білл Кондон в одному з інтерв’ю розповів, що роль Лефу стане проривною з погляду висвітлення ЛГБТ-спільноти у продукті кіностудії, що традиційно орієнтується на дитячу та сімейну аудиторію.

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Герой тільки починає розуміти свої почуття. І Джош (роль Лефу зіграв Джош Гад, – ред.) зіграв його дуже тонко і делікатно. В кінці фільму цим почуттям дадуть відповідь, але я не хочу руйнувати інтригу,

– сказав режисер.

Красуню, яка закохується в Чудовсисько зіграла Емма Вотсон.