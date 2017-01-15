У Києві осквернили пам'ять про відомого світового політика

У Києві невідомі пошкодили частину меморіальної дошки, яку було присвячено першому президенту Чехії Вацлаву Гавелу.

Про це повідомляє офіційна спільнота бульвару Вацлава Гавела, на якому і було встановлено монумент.

Зауважимо, табличка створив київський скульптор Костянтин Скритуцький, а провисіла вона менше ніж місяць.

У спільноті припускають, що, швидше за все, хулігани планували здерти таблицю та здати в пункт прийому кольорового металу, але побачивши матеріал, залишили її в спокої.

Додамо, що наразі дошка перебуває на ремонті, а замість неї висить табличка з назвою бульвару.

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Нагадаємо, на початку грудня 2016 року у Києві в рамках декомунізації перейменували бульвар Івана Лепсе на честь Вацлава Гавела. У зв’язку з цим на ньому з’явилася меморіальна дошка на честь драматурга, антикомуніста та першого президента Чехії та мурал на підтримку такого перейменування.