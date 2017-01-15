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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Києві осквернили пам'ять про відомого світового політика

20:13, сьогодні 4601 Читать новость на русском
Відкриття меморіальної дошки на честь Вацлава Гавела
Відкриття меморіальної дошки на честь Вацлава Гавела / Соцмережі

У Києві невідомі пошкодили частину меморіальної дошки, яку було присвячено першому президенту Чехії Вацлаву Гавелу.

Про це повідомляє офіційна спільнота бульвару Вацлава Гавела, на якому і було встановлено монумент.

Зауважимо, табличка створив київський скульптор Костянтин Скритуцький, а провисіла вона менше ніж місяць.

У спільноті припускають, що, швидше за все, хулігани планували здерти таблицю та здати в пункт прийому кольорового металу, але побачивши матеріал, залишили її в спокої.

Додамо, що наразі дошка перебуває на ремонті, а замість неї висить табличка з назвою бульвару.

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Нагадаємо, на початку грудня 2016 року у Києві в рамках декомунізації перейменували бульвар Івана Лепсе на честь Вацлава Гавела. У зв’язку з цим на ньому з’явилася меморіальна дошка на честь драматурга, антикомуніста та першого президента Чехії та мурал на підтримку такого перейменування.

Теги: Україна Історія Київ Чехія Культура
Джерело: 24 Канал
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