У Києві ще не знають, з якого аеропорту літатиме Ryanair

Після офіційного представлення Ryanair в Україні, поки достеменно невідомо, з якого столичного аеропорта здійснюватиме рейси лоукост-перевізник.

У "Борисполі" кажуть, що жодних договорів про співпрацю з Ryanair поки не підписували.

Про це повідомив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, інформує LIGA.net.

Зараз підписаний лише протокол про наміри з Міністерством інфраструктури про досягнення умов для польотів Ryanair в Україну,

– зазначив він.

Як пояснили в "Борисполі" наразі переговори тривають на рівні міністерства.

За словами Рябікіна, спершу найбільший європейський лоукостер вів переговори з аеропортом "Київ" (Жуляни), але не змогли домовитися про умови, тому "в останній момент виник Бориспіль".

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Минулого тижня ми презентували оферту для всіх перевізників, де перераховані умови надання знижок. 75% знижки даються для всіх авіакомпаній на їхні нові напрямки. Три рейси з чотирьох Ryanair автоматично потрапляють під ці знижки,

– сказав гендиректор "Борисполя", відповідаючи на питання про те, які умови аеропорт може запропонувати Ryanair.

Нагадаємо, ввечері 14 березня літак авіакомпанії Ryanair вперше в історії прибув в Україну. Він приземлився в аеропорту "Київ".



15 березня відбулась офіційна презентація і нарешті стало відомо, в яких напрямках українці зможуть дешево літати в Європу з Києва та Львова.