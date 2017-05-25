У Києві трапилася масштабна пожежа: опублікували фото та відео

У Деснянському районі Києва вдень, 25 травня, горіли складські приміщення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежники встановили, що вогонь здійнявся на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхового складського приміщення.

На приборкання пожежі рятувальникам знадобилося кілька годин. Близько 14:30 вогонь вдалося погасити повністю.

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