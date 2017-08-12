23:10
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Небезпечна пожежа в Росії. Попередження ДСНС
Випуск новин
22:06, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ветерана АТО побили залізною трубою в Києві

22:55, сьогодні 982 Читать новость на русском
Володимир Назаренко
Володимир Назаренко / gazeta.ua

Невідомий побив депутата Київської міської ради від ВО "Свобода", ветерана АТО Володимира Назаренка.

Про це повідомила прес-служба ВО "Свобода".

Напад стався 11 серпня під час акції, яку проводили проти незаконної забудови у Дніпровському районі Києва. Невідомий чоловік підкрався з-за спини депутата та вдарив його по голові залізною трубою.

Читайте також: В зоні АТО знайшли тіло вбитого бійця Нацгвардії, який зник безвісти

Наразі потерпілого депутата госпіталізували. Медики вже наклали шви на рану.

Відомо, що акцію організували після звернення до МВС щодо порушення закону під час будівництва. Напад на депутата Київради не стане причиною припинення боротьби проти незаконної забудови.

Теги: Новини України Новини Києва Лікування АТО Київрада Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
сьогодні, 22:01 Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
Блог Медіа 2469
Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
сьогодні, 19:01 Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
Юрий Касьянов 6039
Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши
сьогодні, 16:12 Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши "старания" могут быть отлично вознаграждены деньгами
Блог Соцмережі 1549
Недореформовані: як копи приїхали
сьогодні, 14:00 Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом
Дмитро Гнап 2877
сьогодні, 13:00 "Договорняки" Порошенка: найцікавіші оборудки, схеми та махінації президента
Сергій Лещенко 2978
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Рада позбавила депутатської недоторканності Борислава Розенблата
 11 липня , 20:39
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Ветерана АТО побили залізною трубою в Києві
 сьогодні , 22:55
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук