Ветерана АТО побили залізною трубою в Києві

Невідомий побив депутата Київської міської ради від ВО "Свобода", ветерана АТО Володимира Назаренка.

Про це повідомила прес-служба ВО "Свобода".

Напад стався 11 серпня під час акції, яку проводили проти незаконної забудови у Дніпровському районі Києва. Невідомий чоловік підкрався з-за спини депутата та вдарив його по голові залізною трубою.

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Наразі потерпілого депутата госпіталізували. Медики вже наклали шви на рану.

Відомо, що акцію організували після звернення до МВС щодо порушення закону під час будівництва. Напад на депутата Київради не стане причиною припинення боротьби проти незаконної забудови.