У Києві вночі розстріляли чоловіка

У Києві на Русанівському бульварі застрелили 40-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що близько 23:30 у вівторок правоохоронців повідомили про постріли біля будинку на Русанівському бульварі.

За словами очевидця, на вулиці біля під'їзду були двоє чоловіків: один з них з пістолета п’ять разів вистрілив в іншого і втік.

Потерпілого з вогнепальним пораненням голови, грудей і плеча доставили в лікарню, але врятувати його не вдалося, чоловік вранці помер.

Слідчо-оперативна група на місці золочену вилучила п'ять гільз патронів калібру 9 мм, дві кулі, автомобіль Volkswagen Passat, в'язку ключів від машини і квартири.



Зараз поліція розшукує вбивцю.

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