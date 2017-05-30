У Києві знову прорвало трубопровід: з-під асфальту б'є струмінь води

На вулиці Старонаводницькій у Печерському районі прорвало трубопровід, який проходить під проїжджою частиною дороги.

Внаслідо аварії було пошкоджено асфальт, з-під дорожнього покриття бє невеликий струмінь води. Відповідне відео розмістили на сторінці "Київавтодор" у Facebook

"В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворились просадки асфальтобетонного покриття", – йдеться у повідомленні.

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В "Київавтодорі" наголосили, що ремонт вулично-дорожньої мережі на вулиці Старонаводницькій виконали лише минулого року.

Прорив трубопроводу в Печерському районі (відео):

Нагадаємо, 29 травня на Голосіївському проспекті в Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.



Згодом стало відомо, що прорив труби в Києві трапився під час планових випробувань системи "Київенерго".