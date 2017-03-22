У "Київавтодорі" розікрали сотні мільйонів гривень, – результати обшуків

Співробітники СБУ спільно з ГПУ викрили посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" на розкраданні сотень мільйонів гривень.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановили правоохоронці, чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів Києва, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

Оперативники спецслужби задокументували, що керівники "Київавтодору" за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки,

– пояснили схему розкрадання в прес-службі СБУ.

Зазначається, що протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже 300 млн грн.

Правоохоронці додали, що СБУ провела низку обшуків в офісах "Київавтодору", на підприємствах-підрядниках, фіктивних структурах та місцях проживання фігурантів справи.

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Відтак, силовики вилучили документи, яка підтверджують здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже 4 млн необлікованих гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, вранці в "Київавтодорі" поскаржились на те, що робота корпорації майже паралізована у зв’язку з обшуками.