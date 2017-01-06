У КМДА поставили крапку щодо підвищення тарифів через Євробачення

Жителі Києва не відчують збільшення тарифів на електроенергію через підготовку до Євробачення-2017.

Таку заяву зробила прес-служба заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, передає "Українська правда".

"Ремонті роботи на електромережах, що здійснюватимуться в рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу Євробачення не спричинять збільшення тарифів для мешканців столиці", – підкреслили у заступника голови КМДА.

Також наголошується, що ремонт електроустановок та ліній електропередач для підвищення потужності роботи електромереж Міжнародного виставкового центру виконуватимуть за кошти ремонтного фонду ПАТ "Київенерго".

"Ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Наголошую, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку із проведенням "Євробачення" не буде", – резюмував Пантелеєв.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Кабмін рекомендував включити до тарифу на електроенергію для киян витрати на модернізацію електропостачання Міжнародного виставкового центру, яка відбудеться у рамках підготовки до Євробачення-2017,