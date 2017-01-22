У країні, що головуватиме в ЄС, зробили заяву про вирішення війни на Донбасі

У другій половині 2017 року головування у Європейському Союзі перейде до Естонії.

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас вже зробив заяву щодо війни на сході України під час головування Естонії у ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

Напередодні візиту президента України Петра Порошенка до Естонії, Юрі Ратас запевнив, що його країна докладе всіх зусиль для вирішення війни на сході України.

Вкрай важливе мирне вирішення конфлікту на сході України, в ім'я чого Естонія зробить все від неї залежне як голова Європейського союзу, – наголосив прем’єр-міністр Естонії.

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Водночас Ратас запевнив, що Україна залишається важливим партнером для Естонії.

"Україна є і залишиться важливою державою-партнером для Естонії, успішні справи якої важливі і для нас, і в ім'я чого ми зробимо все можливе. Чи то оборонна, чи економічна співпраця двох держав, чи підтримка українських реформ і забезпечення візової свободи з Європейським союзом", – зазначив прем’єр-міністр Естонії.

23 січня Петро Порошенко приїде з офіційним візитом в Естонію, а 24 січня – відвідає Фінляндію.