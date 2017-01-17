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У Кремлі причиною анексії Криму назвали заяви Яроша

20:25, сьогодні 1992 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / Getty Images

До анексії Криму Росією призвели нібито заяви екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".

Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Саме так він відповів на запитання журналіста щодо того, де в мінських угодах і Будапештському меморандумі написано, що Росія повинна захищати російськомовних людей на Донбасі та в Криму.

Єдине, чого немає в Будапештському протоколі, це обов'язок Росії або ще когось погоджуватися з результатами антиконституційного збройного державного перевороту. З результатами перевороту, автори якого першою своєю акцією проголосили боротьбу з російською мовою і росіянами в Криму. Я цитував Дмитра Яроша, який сказав, що росіяни в Криму повинні бути вигнані або знищені. З такими політичними змінами в Україні під керівництвом такого роду діячів, ніхто не зобов'язався погоджуватися,
– сказав Лавров.

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За словами глави МСЗ Росії, саме "українські путчисти" грубо порушили положення Будапештського протоколу про необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Пішовши на підрив домовленостей від 20 лютого 2014 року, будучи не в змозі забезпечити формування уряду національної єдності під гарантії Франції, Польщі та Німеччини, українські путчисти самі грубим чином порушили положення Будапештського протоколу про необхідність свято поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави", – сказав російський міністр.

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Варто зазначити, що на час анексії Криму Ярош очолював громадський національно-визвольний рух "Правий сектор", який не відносився до органів влади.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Новини Росії Сергій Лавров Анексія Криму Дмитро Ярош
Джерело: 24 Канал
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