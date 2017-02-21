У лікарні помер ще один рятувальник, якого привезли з Авдіївки

У Дніпрі помер підполковник служби цивільного захисту Дмитро Тритейкін, який отримав важке поранення у живіт під час обстрілів в Авдіївці.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно отримав надзвичайно сумну звістку – у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі помер наш герой, Дмитро Тритейкін, який під час обстрілу Авдіївки отримав важке поранення в живіт. Лікарі робили все можливе і неможливе, щоб він вижив. Царство небесне і вічна пам'ять. Слава нашому герою!" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 2 лютого бойовики обстріляли місце видачі гуманітарної допомоги у Авдіївці. Внаслідок обстрілу загинув співробітник ДСНС Сергій Горбань та отримав важке поранення підполковник служби цивільного захисту Дмитро Третейкін.