У львівському аеропорту розповіли деталі екстреної евакуації пасажирів літака на Стамбул

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При перевірці жодних вибухонебезпечних пристроїв у багажі пасажирів рейсу №UJX 270 "Львів – Стамбул" авіакомпанії "Atlas Global" виявлено не було.
Про це керівництво аеропорту повідомило на сторінці у Facebook.
"Для перевірки інформації та гарантування безпеки пасажирів правоохоронці провели перевірку салону літака, огляд багажного відділення, повторний огляд багажу та ручної поклажі. Пасажири рейсу повторно пройшли контроль на авіаційну безпеку. Жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, а повідомлення про наявність вибухового пристрою у багажі було спростовано самим пасажиром та виявилося неправдивим", – йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці затримали псевдомінера.
Рейс через "замінування", який за розкладом повинен був вилетіти о 13:25, вилетів зі Львова о 15:08 з 76 пасажирами на борту.
Нагадаємо, 2 червня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького евакуювали пасажирів та екіпаж літака "Львів – Стамбул" через повідомлення про замінування.