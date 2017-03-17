У Львові обстежать стан будівель усіх шкіл

Причиною уваги чиновників до всіх шкіл Львова став обвал сходової балки в одному із міських навчальних закладів.

Про це повідомив департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.

Інцидент трапився 16 березня під час уроків в Львівській школі №44. Ніхто з учасників навчального процесу не постраждав.

Фахівці повідомили, що ззовні ознак аварійності не виявили, але сходи були неякісно сконструйовані. Тому прийняли рішення їх перебудовувати. За приблизними підрахунками, на будівельні роботи треба три мільйони гривень. Реконструкція може затягнутися до вересня.

На час перебудови сходів учні будуть навчатися в іншій львівській школі.

Андрій Садовий доручив керівникам районів та управлінню освіти області провести обстеження всіх шкіл, щоб випередити можливі проблеми.

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