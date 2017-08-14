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У Львові побудують сучасну об’їзну дорогу до Польщі з переходом для тварин

11:11, сьогодні 465 Читать новость на русском
У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу
У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу / khm.depo.ua

Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору".

В повідомлені йдеться, що найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.

"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", – повідомляє прес-служба.

Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону. На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.

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"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді конструкції із металевих гофрованих елементів", – йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Львів Польща
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