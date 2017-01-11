У поліції розповіли, ким був розстріляний чоловік у Києві

У вівторок увечері на Русанівському бульварі в Києві вбили підприємця.

Про це повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик в ефірі одного з телеканалів.

"Зараз вже опитані всі очевидці. Ми поспілкувалися з рідними загиблого і, відповідно, зараз встановлюємо коло його спілкування, щоб визначити ймовірні мотиви цього зухвалого злочину. Він жив у будинку, де сталася ця трагедія. Він підприємець, але поки ми не маємо інформації, чи можуть це бути якісь бізнесові розбірки", – пояснила вона.

Блищик уточнила, що зараз тривають пошуки злочинця.



"Зловмисник з місця пригоди зник. Ми проводимо всі необхідні оперативно-розшукові заходи, щоб встановити, хто ця людина", – наголосила вона.

Нагадаємо, у Києві на Русанівському бульварі застрелили 40-річного чоловіка. У нього вистрілили п’ять разів.