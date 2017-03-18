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У поліції відреагували на конфлікт між головою Вищої ради правосуддя та активістами

11:50, сьогодні 122 Читать новость на русском
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк / 2000.ua

За фактом нападу на голову Вищої ради правосуддя відкрито два кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У відомстві додали, що біля будинку судді, де стався конфлікт, затримали 12 активістів. Їх доставили до Дарницького управління поліції, частина з них відмовилися надавати будь-які пояснення, наголосивши, що проводили мирну акцію.

Правоохоронці зазначили, що із заявами звернулися Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет.

Усі ці матеріали належним чином зареєстровані. На цей час за фактом поліція розпочала кримінальні провадження за статтею "Хуліганство" та статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", – йдеться у повідомленні.

Поліція проводить слідство, аби встановити всі обставини вчинення цих правопорушень та надати правову оцінку діям учасників. Хто розмалював паркан і розклеював плакати – правоохоронцям поки не відомо.

Нагадаємо, 17 березня голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк кілька разів вистрелив у повітря під час конфлікту з невідомими, які назвали себе активістами молодіжного руху "Традиція і порядок".

Теги: Україна Поліція Київ Скандал Вища рада юстиції Кримінал Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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