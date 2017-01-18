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У прокуратурі заявили, що крапку у справі мажора Толстошеєва ще не поставлено

13:47, сьогодні 24 Читать новость на русском
Суд над винуватцем смертельної ДТП Толстошеєвим
Суд над винуватцем смертельної ДТП Толстошеєвим / Соцмережі

Розслідування справи винуватця смертельної ДТП у Києві Станіслава Толстошеєва триває та можливе проведення додаткових слідчих дій.

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Розслідування щодо Станіслава Толстошеєва, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній у Києві, триває. Вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження. Також можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні,
– наголосила вона.

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Нагадаємо, 9-го січня син бізнесмена з Дружківки Станіслав Толстошеєв поблизу станції метро "Лівобережна" виїхав на бордюр та збив людей, у результаті чого загинула літня жінка.

За словами прокурора Києва Романа Говди, причиною смертельної аварії став раптовий судомний напад у водія.

Додамо, що лише на четвертий день після аварії йому висунули обвинувачення, а у січні 2017 року позбавили прав.

Теги: Україна Київ Кримінал Київська прокуратура Аварії та ДТП Розслідування
Джерело: 24 Канал
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