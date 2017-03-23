У Путіна відреагували на вбивство Вороненкова

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін вже проінформований про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дмитра Вороненкова.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Спочатку Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати вбивство російського політика.
"Це не наша тема, що нам коментувати", – заявив речник Путіна.
Та згодом, все ж заявив, що вбивство колишнього депутата Держдуми РФ у центрі Києва свідчить про те, що Україна не змогла належно забезпечити його безпеку.
Ми вважаємо, що будь-які вигадки, які вже звучать про горезвісний російський слід, є абсурдними. Сподіваємося, що вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені,
– підкреслив Дмитро Пєсков.
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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.
Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.