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У столиці невідомі пограбували інкасаторів

20:46, сьогодні 152 Читать новость на русском

Розбійний напад на авто приватної служби охорони четверо злочинців вчинили близько 16 години. Злодії викрали сумку з грошима.

Про це повідомив журналіст 24 Каналу у прямому ефірі.

Інцидент трапився в Києві на проспекті Перемоги. Коли працівники охоронної служби забрали гроші із закладу харчування й сіли в авто, до них підбігли зловмисники, які молотком розбили водійське та пасажирські вікна. Злочинці вдарили одного з інкасаторів та забрали сумку з грошима.

Втекли грабіжники на машині марки Merсedes. Наразі поліція оголосила план-перехоплення злочинців.

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Теги: Україна Київ Кримінал Пограбування гроші
Джерело: 24 Канал
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