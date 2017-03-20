У столиці невідомі пограбували інкасаторів
20:46, сьогодні 152 Читать новость на русском
Розбійний напад на авто приватної служби охорони четверо злочинців вчинили близько 16 години. Злодії викрали сумку з грошима.
Про це повідомив журналіст 24 Каналу у прямому ефірі.
Інцидент трапився в Києві на проспекті Перемоги. Коли працівники охоронної служби забрали гроші із закладу харчування й сіли в авто, до них підбігли зловмисники, які молотком розбили водійське та пасажирські вікна. Злочинці вдарили одного з інкасаторів та забрали сумку з грошима.
Втекли грабіжники на машині марки Merсedes. Наразі поліція оголосила план-перехоплення злочинців.
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Джерело: 24 Канал
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