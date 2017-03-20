У столиці невідомі пограбували інкасаторів

Розбійний напад на авто приватної служби охорони четверо злочинців вчинили близько 16 години. Злодії викрали сумку з грошима.

Про це повідомив журналіст 24 Каналу у прямому ефірі. Інцидент трапився в Києві на проспекті Перемоги. Коли працівники охоронної служби забрали гроші із закладу харчування й сіли в авто, до них підбігли зловмисники, які молотком розбили водійське та пасажирські вікна. Злочинці вдарили одного з інкасаторів та забрали сумку з грошима. Втекли грабіжники на машині марки Merсedes. Наразі поліція оголосила план-перехоплення злочинців. Читайте також: СБУ впіймала одразу двох поплічників терористів: опублікували відео

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