У центрі Києва поблизу елітного готелю сталася стрілянина: є імовірно жертви (18+)

На розі вулиць Шевченківської та Пушкінської у Києві біля готелю "Прем'єр Палас" відкривали вогонь.

Як повідомляє ТСН з посиланням на поліцію, правоохоронці отримали сигнал про надзвичайну ситуацію близько 11:40.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Наслідки стрілянини на Пушкінській біля Прем'єр Палацу в КИєві.

(Пише Volodymyr Servetnyk) pic.twitter.com/O1Lo3Jm96D — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 23, 2017

Видання зазначає, що поки повідомляється про одного пораненого, проте у поліції поки не підтверджують дані про постраждалих.

Крім того, у соцмережах пишуть, що розстріляли двох чоловіків, і один з них загинув.

Ресурс dtp.kiev.ua також підтвердив інформацію про одного загиблого, та додав, що іншого госпіталізували до реанімаційного відділення.

Зауважимо, що рух поблизу готелю перекрито.

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