У центрі Києва поблизу елітного готелю сталася стрілянина: є імовірно жертви (18+)

На розі вулиць Шевченківської та Пушкінської у Києві біля готелю "Прем'єр Палас" відкривали вогонь.
Як повідомляє ТСН з посиланням на поліцію, правоохоронці отримали сигнал про надзвичайну ситуацію близько 11:40.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
Видання зазначає, що поки повідомляється про одного пораненого, проте у поліції поки не підтверджують дані про постраждалих.
Крім того, у соцмережах пишуть, що розстріляли двох чоловіків, і один з них загинув.
Ресурс dtp.kiev.ua також підтвердив інформацію про одного загиблого, та додав, що іншого госпіталізували до реанімаційного відділення.
Зауважимо, що рух поблизу готелю перекрито.
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