У Верховній Раді з’явився новий депутат

У вівторок, 21 лютого, на засіданні парламенту депутат "Народного фронту" Федір Бендюженко склав присягу народного депутата.
Нардеп пройшов до Верховної Ради за списком партії "Народний фронт" замість померлого Петра Ваната.
Нагадаємо, 8 лютого помер народний депутат від "Народного фронту", президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", 80-річний Петро Ванат. Його поховали 10 лютого у рідному Запоріжжі.
Згодом Центральна виборча комісія України визнала обраним та зареєструвала народного депутата від партії "Народний фронт" Федора Бендюженка замість померлого Петра Ваната.