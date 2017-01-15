У засніжених Карпатах заблукав сноубордист

У неділю, 15 січня, близько 13:00 на гірськолижному курорті Драгобрат, що на Закарпатті, заблукав під час катання на сноуборді турист із Києва.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на секретаря ДСНС в Закарпатській області Наталію Батир. Про інцидент рятувальникам повідомив сам сноубордист. Чоловік зателефонував рятувальникам по-телефону. Зараз на пошуки туриста вирушила група рятувальників із Рахівського району в складі п'яти людей та однієї одиниці техніки. Читайте також: Товстий шар снігу заблокував проїзд до кількох сіл Закарпаття Телефонний зв'язок із загубленим киянином є, тому, за словами рятувальників, найближчим часом місце його перебування буде встановлено, а сам турист буде врятований.

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