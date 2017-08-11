У затінок: дендропарки мрії в Україні

У літню спеку, звісно, найкраще податися до води. А можна і в затінок – під дерева. Тим більше, що Україна на дендрарії, парки-пам'ятки та національні парки дуже багата.

Всього у нас 18 дендропарків загальнодержавного значення, і 16 – місцевого. Всі дендропарки прекрасні, без сумніву. Ми спробували дослідити дендропарки кожної області.

Вінницька область

Дендропарк м. Ладижин

Це наймолодший такий парк в Україні, будувати його почали у 2014 практично з нуля, відкрився він у минулому році. А до того на місці парку було "традиційне" звалище. До слова, за даними ЗМІ обійшовся він у 50 мільйонів гривень.

Поки що парк не може похвалитися купою цікавих об'єктів, але затишні куточки і затінок там вже є.

Волинська область

"Байрак", смт Рокині, Луцький район

Цей парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на 13 гектарах на березі ставу при річці Серна плекає 150 видів рідкісних та екзотичних порід дерев і чагарників.

У інтернеті про Байрак написано небагато. Тому – вперед, відкривати Україні і світу це мальовниче місце.

Дніпропетровська область

Криворізький дендрологічний парк (урочище "Ботанічний Сад"), Довгинцівський район м. Кривий Ріг

На 27 гектарах тут зростає 500 видів дерев і чагарників. Масив складається з окремих ділянок, утворених однією, двома деревними породами, які чергуються з різнотрав'ям, галявинами, чагарниковими заростями.

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А ще тут мешкають більше 70 видів птахів (зокрема, фазани, куріпки, горлиці) та 19 видів тварин (в тому числі лисиці й куниці). Зрозуміло, що представниками фауни тут можна лише милуватись.

Івано-Франківська область

"Дружба", Тисменицький район

На 10 гектарах цього дендрологічного парку загальнодержавного значення ростуть 250 видів чагарникових і деревних порід карпатських лісів, дендропарк з екзотичних порід і 240 видів лікарських рослин. Ще є студентський сад, парк "Дружба", фруктовий сад з 500 сортів плодоягідних культур, пасіка та рибні ставки.

Київська область

Дендропарк "Олександрія", м. Біла Церква

297 гектарів дендропарку розмістились на березі річки Рось. Тут також безліч декоративних водойм, що у спеку буде дуже доречним.

Описувати все, що там є, – марна справа, навряд чи 297 гектарів навіть за два дні обійдеш. Але назвемо найоригінальніші об'єкти: "Руїни" що мають вигляд старовинного зруйнованого замку, колонада "Луна" у вигляді грецького амфітеатру, водоспад "Черепаха", Палієва гора, Турецький будиночок, сад "Мур" — усамітнена місцинка.

Щодо власне дерев, то там є такі, що мають вік понад 200 років: сосни чорна та Веймутова, ялівець віргінський, тюльпанове дерево, модрини польська та європейська, дуб червоний, гледичія триколючкова, глід рожевий махровий та ін. Особливо цінна багатовікова діброва парку, де окрім 300—400 вікових дубів є багато дерев і кущів – вихідців з Північної Америки, Китаю, Японії, Кореї, Західної і Південної Європи, Криму, Кавказу, Далекого Сходу.

Кіровоградська область

Кіровоградський, м. Кіровоград

Парк площею 44,2 га. Дві третини – це дерева і квіти, цей парк восени навесні вражає тюльпановим розмаїттям. Але влітку можна насолодитись затінком алей дерев, обсаджених кущами жасмину, акації, барбарису та дикої троянди.

До всього на території парку встановлено дуже багато атракціонів, його навіть називають українським Діснейлендом.

Рівненька область

Березнівський дендропарк, м. Березне

Ці 30 га садово-паркового мистецтва створювалися упродовж 30 років поколіннями садівників та скульпторів Західного Полісся.

Тут є сад жасминів, передгір’я, кам’янистий сад, Острів кохання, що пливе посеред озерця. Побувати тут – все одно що відвідати одночасно Кавказ, Середню Азію, Сибір, бо парк розбито на зони, засаджені рослинами певних видів і кліматичних зон.

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Всього тут біля 1000 дерев, екзотичних, зарубіжних та місцевих.

Сумська область

Урочище Нескучне (Тростянецький парк), м. Тростянець

Ландшафтний дендропарк урочища Нескучне розкинувся на 253 гектарах. (Не плутайте з парком "Тростянець" на Чернігівщині, про який далі). Тут є і архітектурний пам'ятник – маєток керуючого 1911 року. А ще віковий дуб, грот Німф 1809 року і три розкішні озера.

Восени тут ще й грибів можна назбирати. А влітку – це розкішна спокійна природа, і не так вже й багато туристів.

Харківська область

Краснокутський дендропарк, с. Основинці, Краснокутський район

Заснований більш як 200 років тому Іваном Каразіним.

На 13,6 га росте більше 300 видів рідкісних рослин. А ще тут бігають і повзають біля 30 представників фауни. Рослини для цього парку свого часу привозили спеціально із Японії, Китаю, Америки, Канади, Бразилії та інших. Є тут і реліктові рослини, наприклад, гінкго дволопастне, знане як "дерево щастя".

Особлива літня привабливість Краснокутського дендропарку – тут є купа озер, які до всього мають таку прозору воду, крізь яку навіть риб видно.

Але і це не все – тут є старовинні монаші печери і підземні ходи, чотири джерела-криниці з цілющою лікувальною водою, ще й "Музей яблук".

Хмельницька область

"Поділля", м. Хмельницький

На 30, 3 гектарах дендропарку живуть майже 200 видів деревних рослин. Є такі незвичайні як тис ягідний, ялиця кавказька, кипарисовик горохоплодий, біота, тсуга канадська, псевдотсуга Мензіса, бундук канадський, береза Ермана, горіх ведмежий, дуб північний, дуб червоний, платан східний, багрянник японський, кінський каштан павія і тюльпанне дерево.

Черкаська область

Софіївка, м. Умань

Один з найвідоміших українських дендропарків має площу 179,2 га. А з недоліків – тут натовпи туристів. Втім, спекотного літнього дня може пощастити знайти тихий куточок. Адже тут росте понад 2000 видів дерев і кущів (місцевих і екзотичних), серед них: таксодіум (кипарис болотний), сосна Веймутова, тюльпанове дерево, платан, гінкґо, смерека та багато інших.

Тут також чимало цікавезних архітектурних об'єктів, місточків, водоспадів, гротів: Тарпейська скеля, Венеційський міст, Площа зборів, Грот страху і сумніву. Словом, є де розгулятись і потрудити ніжки. А потім – відпочити в тіньочку на березі будь-якої з водойм, яких тут теж в достатку.

Чернівецька область

Старожинецький дендропарк, м. Сторожинець

На площі 17, 5 га ростуть 200- і 100-літні дуби, клени і ясени. Не дивно, бо він один із найстаріших у Європі, заснований у 1912 році.

Цей парк дивує тим, що в будь-яку пору тут квітнуть екзотичні квіти. А ще тут є понад 1000 видів дерев і чагарників з різних куточків світу. Можна пройтися липовою алеєю, алеєю закоханих та алеєю дружби, яку, власне насадили власноруч гості дендропарку. Ще тут дотепер росте Тарасова верба – Кобзар привіз і посадив гілочку з Казахстану.

Чернігівська область

"Тростянець", с. Тростянець, Ічнянський район

Державний дендрологічний заповідник "Тростянець" НАН – пам'ятка садово-паркової архітектури середини XIX століття. Має площу 204,7 га і засаджений близько 800 видами і формами рослин, серед яких багато рідкісних та екзотичних.

Його особливість – у центрі парку, на фоні лісового масиву розмістився гірський куточок з високими пагорбами (з яких штучно створили "гори" 35 метрів заввишки) й озерами. Великий став у центрі парку 1,3 км і завширшки (біля греблі) майже 100 м, а створили його зі струмка, штучно його розширивши. Ще тут є ставки Лебединий, Куциха та Безіменний. На водоймах мешкають прекрасні лебеді, які завжди не проти перекусити коштом туристів.

Це прохолодні місця з дендропарками половини наших областей, огляд другої половини – шукайте на сайті "24" наступного тижня.

Фото: vsviti.com.ua, wikipedia.org, yspih.com.ua