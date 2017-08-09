Україна може без проблем приймати американську зброю, – експерт

Країни – члени НАТО давно розглядають варіанти військової співпраці з Україною. Але не треба забувати, що Захід не надає зброю аби кому, і якщо буде рішення про надання зброї, то Захід робитиме це поступово. Логіка НАТО полягає в тому, щоб не спровокувати Путіна на ширше застосування армії на території, зокрема, України.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

За словами експерта, Захід не хоче, щоб надання Україні зброї призвело до радикальної зміни певної стабільності на Донбасі, яка зараз досягнута. Крім того, Вашингтон і Брюссель не хочуть спровокувати Путіна на ширше застосування армії, більшу агресію. Адже російський президент погрожує цим і фактично прямим текстом каже: якщо Захід надасть зброю,то буде загострення на сході України.

Рішення про надання зброї буде політичним. Це означатиме, що Захід робить ставку на підтримку України. І немає жодних сподівань на те, що з Путіним можна домовитися. Є тільки силовий варіант. І це важливо, тому що ми матимемо більш тісні відносини із Заходом, що дозволить нам посилити обороноздатність нашої армії. Різких кроків не буде. Але буде впевненість у тому, що ми зможемо захищати свої кордони, і зменшуватиметься ймовірність ширшої агресії Путіна,

– зазначає Таран.

Однак, наголошує політолог, не треба забувати, що Захід не дає зброю будь-кому. Це питання в людях, логістиці, контролі. Вочевидь, на думку Сергія Тарана, українська логістика дійшла до такого рівня, що ми можемо без проблем приймати цю зброю.

Нагадаємо, як Інформує NBC News, Пентагон рекомендував Білому Дому передати Україні високотехнологічне протитанкове озброєння. Також, за повідомленням посла Чехії в Україні Радека Матули, Чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння. Раніше політика Чеської Республіки обмежувала можливість постачання зброї до України.

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