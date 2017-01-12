Україна намагається повернути 280 мільйонів доларів Лазаренка

Україна може отримати 280 мільйонів доларів екс-прем'єра Павла Лазаренка.

Зараз ці гроші арештовані на підставі клопотань американського суду у 5 країнах світу. Водночас, Генеральна прокуратура України намагається повернути кошти. Як повідомив заступник генпрокурора Євгеній Єнін, цивільний процес уряду США проти Лазаренка на фінальному етапі.

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Його успіх значною мірою залежить і від української Генпрокуратури. Адже наші слідчі мають достатньо доказів злочинів Лазаренка. Заступник генпрокурора додав: якщо американський суд прийме позитивне рішення, українська сторона почне процес повернення грошей державі.

Павла Лазаренка ще у 2004 році засудили у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Через 8 років його випустили. Водночас, справа щодо його фінансових махінацій і далі набирала обертів. Тепер вона налічує кілька томів.

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